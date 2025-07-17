Пятилетнему сыну не вернувшегося с СВО бойца пришлось ночевать в картофельное поле

В Улан-Удэ лишили родительских прав мать, выгнавшую сына ночевать на улицу

В Бурятии мать лишилась родительских прав после того, как выгнала своего пятилетнего сына ночевать на улицу. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Улан-Удэ.

Как следует из материалов дела, отец мальчика не вернулся со специальной военной операции (СВО), а его мать не исполняет родительские обязанности. В результате с августа 2023 года временным опекуном ребенка фактически стала его тетя, которая и подала иск к родительнице.

Суд выяснил, что супруга военного злоупотребляла алкоголем и не обеспечивала сыну должные условия для жизни. Кроме того, зафиксирован случай, когда, находясь в пьяном состоянии, она выгнала пятилетнего мальчика из дома, и ему пришлось ночевать в картофельном поле, что подтвердили свидетели. При этом женщина имеет еще троих детей, в отношении которых уже лишена прав на воспитание.

Изучив ситуацию, суд согласился с тем, что россиянка уже длительное время не принимает участия в жизни сына и постановил лишить ее родительских прав, а также взыскать алименты на содержание ребенка.

Ранее в Белгородской области трое мужчин избили 12-летнего сына участника СВО. Кроме того, у ребенка отобрали телефон и сломали велосипед. Как выяснилось, мальчик забрался на крышу насосной станции ради фотографий, что не понравилось россиянам.