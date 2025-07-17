Spectator: Зеленский не стал увольнять Буданова из-за давления посольства США

Президент Украины Владимир Зеленский не стал увольнять руководителя главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за давления посольства США в Киеве. Об этом сообщает Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По данным издания, Зеленский неоднократно пытался отправить Буданова в отставку, предположительно, из-за его растущей популярности.

«Только давление со стороны посольства США в Киеве предотвратило увольнение одного из самых популярных генералов Украины», — передает газета слова источника.

Уточняется, что недавняя волна арестов и обысков у сторонников Зеленского свидетельствует о серьезной политической борьбе в самом сердце киевской власти, а также о безрассудной готовности устранять известных критиков как внутри страны, так и за ее пределами, независимо от того, как это выглядит в глазах внешнего мира.

Ранее президент Польши Анджей Дуда наградил Буданова золотым крестом ордена «За заслуги перед Польшей». Польская сторона указала, что его наградили за вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей с Польшей.