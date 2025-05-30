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17:06, 30 мая 2025Мир

Буданова наградили орденом «За заслуги перед Польшей»

Президент Дуда наградил Буданова крестом ордена «За заслуги перед Польшей»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Польский президент Анджей Дуда наградил руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) золотым крестом ордена «За заслуги перед Польшей». Об этом сообщает издание Wiadomosci.

«Я искренне благодарен президенту Анджею Дуде за доверие и готовность подчеркнуть дружественные польско-украинские отношения! Нынешняя война — это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы», — сказал Буданов на церемонии награждения.

В свою очередь, польская сторона указала, что главу украинской военной разведки наградили за «значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей Польши с другими государствами».

Ранее Буданов в прямом эфире украинского телевидения неожиданно заговорил по-русски. «Вы же понима…», — забылся и оговорился он, но затем сразу исправился, сказав «вразумиєте».

Вот это да!
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