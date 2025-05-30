Буданова наградили орденом «За заслуги перед Польшей»

Президент Дуда наградил Буданова крестом ордена «За заслуги перед Польшей»

Польский президент Анджей Дуда наградил руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) золотым крестом ордена «За заслуги перед Польшей». Об этом сообщает издание Wiadomosci.

«Я искренне благодарен президенту Анджею Дуде за доверие и готовность подчеркнуть дружественные польско-украинские отношения! Нынешняя война — это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы», — сказал Буданов на церемонии награждения.

В свою очередь, польская сторона указала, что главу украинской военной разведки наградили за «значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей Польши с другими государствами».

Ранее Буданов в прямом эфире украинского телевидения неожиданно заговорил по-русски. «Вы же понима…», — забылся и оговорился он, но затем сразу исправился, сказав «вразумиєте».