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14:12, 17 июля 2025Путешествия

Раскрыта стоимость осенних туров в Японию

АТОР: Стоимость осенних туров в Японию начинается от 250 тысяч на двоих
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Issei Kato / Reuters

Россияне полюбили путешествовать в Японию — в первом полугодии 2025-го там побывало почти 84 тысячи туристов (в 2 раза больше, чем год назад). Стоимость туров в эту страну Азии раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что осенью спрос на поездки в Японию растет, потому что люди едут посмотреть на красные клены. В октябре — начале ноября цены на семидневные туры начинаются от 250-300 тысяч за двоих.

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Дополнительно придется потратиться на авиаперелет. Благодаря появлению новых рейсов через Китай перелеты стали доступнее — от 55-60 тысяч в обе стороны на одного человека.

Ранее в Японии оценили перспективы смягчения визового режима для россиян. Там обратили внимание, что россиянам отказывают в выдаче виз только в исключительных случаях.

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