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07:19, 17 июля 2025Силовые структуры

Растивший наркотики россиянин привлек внимание ФСБ поддержкой террористов

Российского наркоторговца посадили на 12,6 лет за оправдание терроризма
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В Иркутской области к 12 с половиной годам колонии приговорен местный житель Александр Воронн. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, россиянин занимался культивированием конопли, сушил и сбывал наркотики, но внимание сотрудников ФСБ он привлек после ряда комментариев в соцсетях. В них он оправдывал терроризм, выступал против специальной военной операции (СВО) и публиковал комментарии с призывами к терактам.

Ранее в Москве суд заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

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