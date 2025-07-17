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09:21, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Проработавший на телевидении более полувека ведущий назвал причину ухода

Бывший телеведущий Таррант заявил, что после ухода с ТВ он наслаждается жизнью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Бывший ведущий Крис Таррант, проработавший на британском телевидении более полувека, назвал причину ухода с ТВ. Об этом он высказался в эфире шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на канале ITV, передает издание The Mirror.

«Много лет я работал как вол. Я потерял пятерых хороших товарищей, который были примерно моего возраста, за 12 месяцев. (...) Я подумал, действительно ли я хочу провести остаток своей жизни, будь то год, 10 лет, 20 лет и так далее, хочу ли я провести их в радио- и телестудиях? Нет, не хочу», — объяснил Таррант причину ухода с телевидения.

Он заявил, что после увольнения с ТВ наслаждается жизнью.

Ранее стало известно, что у другого ветерана британского телевидения Джона Степлтона обнаружили неизлечимую болезнь. Уточнялось, что звезда ТВ столкнулся с болезнью Паркинсона.

Крис Таррант вел британскую версии телеигры «Кто хочет стать миллионером?» В декабре 2024 года он объявил о завершении карьеры на ТВ после 52 лет работы.

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