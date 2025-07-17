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19:15, 17 июля 2025Россия

Роспотребнадзор сообщил о подозрении на заболевание чумой в граничащей с Россией стране

Роспотребнадзор заявил о подозрении на заболевание человека чумой в Монголии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о подозрении на заболевание человека чумой в Монголии. Об этом ведомство сообщило «Ленте.ру».

«Роспотребнадзором установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами в связи с регистрацией 11 июля 2025 года случая подозрения на заболевание человека чумой в городе Улгий, аймак Баян-Улгий. По имеющейся информации, заболевший употреблял в пищу добытого серого сурка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расстояние от места добычи сурка до границы России составляет 200 километров. На данный момент пациента изолировали, он проходит курс лечения. Все контактные лица были выявлены и также изолированы.

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При этом исследования биологического материала высокочувствительным методом не обнаружили возбудителя чумы. Риск завоза инфекции в Россию в пресс-службе Роспотребнадзора оценили как минимальный. Там добавили, что противочумные учреждения Роспотребнадзора проводят системную работу по предотвращению случаев заболевания инфекцией.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию со вспышкой опасного заболевания в России. Речь идет о менингите. В ведомстве отметили, что очередной циклический подъем заболеваемости менингококковой инфекцией начался в 2022 году.

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