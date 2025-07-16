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20:23, 16 июля 2025Россия

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию со вспышкой опасного заболевания в России

Роспотребнадзор: Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабильна
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабильна. Так информацию о вспышке заболевания в стране «Ленте.ру» прокомментировали в Роспотребнадзоре.

«Менингококковая инфекция характеризуется зимне-весенней сезонностью и периодичностью. Циклические подъемы заболеваемости в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет», — говорится в сообщении.

При этом очередной циклический подъем заболеваемости начался в 2022 году, когда в стране циркулировал менингококк серогруппы W. В 2025 году доминирующая серогруппа сменилась с W на A. С этим, по данным ведомства, связан циклический рост заболеваемости в стране.

«Групповые очаги в основном регистрировались среди трудовых мигрантов, но благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию, не допущено крупных очагов и широкого распространения инфекции», — пояснили в пресс-службе.

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В Роспотребнадзоре добавили, что во всех очагах заболеваемости провели полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в стране наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости бактериальным менингитом. Он отметил, что за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период минувшего года.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что заражение бактериальным менингитом особенно часто происходит в местах скученного пребывания людей.

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