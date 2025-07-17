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14:06, 17 июля 2025Россия

Россия вернет на Украину 11 детей

Омбудсмен Львова-Белова: РФ вернет на Украину 11 детей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия вернет Украине 11 детей, разлученных со своими семьями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Мария Львова-Белова в Telegram.

Соответствующая договоренность была достигнута в Катаре, подчеркнула она. Эта страна не в первый раз выступает в качестве посредника между Россией и Украиной в вопросах гуманитарного характера.

Ситуации, по которым дети оказались в России, разные, отметила омбудсмен. Так, один мальчик жил в России с матерью, однако захотел переехать на Украину к отцу, а девочка — наоборот, захотела на Украину к матери. «Скоро дети будут с близкими!» — написала Львова-Белова.

Ранее детский омбудсмен рассказала о возвращении в Россию двоих детей с Украины. Она пояснила, что сестры в 2020 году поехали в гости на Украину, но из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а затем в связи с началом спецоперации не смогли вернуться в Россию, где их ждала мать.

ЖЗЛ
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