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15:52, 17 июля 2025Экономика

Россиян начал отпугивать от покупки квартир один фактор

«Садовое кольцо»: Привычки соседей могут отпугнуть россиян от покупки жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россияне стали чаще учитывать привычки потенциальных соседей при выборе квартиры. О том, что один фактор может отпугнуть покупателей жилья, сообщили эксперты ГК «Садовое кольцо», передает РИАМО.

Опрос показал, что повседневная рутина жильцов дома играет ключевую роль в решении о покупке квартиры для 51 процента россиян. Еще треть респондентов призналась, что информация о соседях развеяла бы их опасения при выборе жилья, а 28 процентов хотели бы заранее вступить в домовой чат, чтобы оценить ситуацию.

Сильнее всего россиян раздражает чужой ремонт — 41 процент опрошенных заявили, что отказались бы от покупки жилья из-за этого фактора. На втором месте оказалось наличие по соседству квартир посуточной аренды (31 процент), а на третьем — соседи с маленькими детьми (22 процента). Еще 62 процента могут не пойти на сделку из-за грязных или захламленных подъездов, насекомых, плесени и неприятных запахов.

42 процента респондентов предпочли бы жить рядом с парами, воспитывающими детей школьного возраста, а около трети — с удаленными работниками. Остальные заявили, что не обращают внимание на фактор соседства.

Ранее стало известно, о каких квартирах мечтают россияне. В идеальной квартире, по мнению большинства, должна быть шумоизоляция, хорошие соседи и парковка.

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