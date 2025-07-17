Россиян начал отпугивать от покупки квартир один фактор

«Садовое кольцо»: Привычки соседей могут отпугнуть россиян от покупки жилья

Россияне стали чаще учитывать привычки потенциальных соседей при выборе квартиры. О том, что один фактор может отпугнуть покупателей жилья, сообщили эксперты ГК «Садовое кольцо», передает РИАМО.

Опрос показал, что повседневная рутина жильцов дома играет ключевую роль в решении о покупке квартиры для 51 процента россиян. Еще треть респондентов призналась, что информация о соседях развеяла бы их опасения при выборе жилья, а 28 процентов хотели бы заранее вступить в домовой чат, чтобы оценить ситуацию.

Сильнее всего россиян раздражает чужой ремонт — 41 процент опрошенных заявили, что отказались бы от покупки жилья из-за этого фактора. На втором месте оказалось наличие по соседству квартир посуточной аренды (31 процент), а на третьем — соседи с маленькими детьми (22 процента). Еще 62 процента могут не пойти на сделку из-за грязных или захламленных подъездов, насекомых, плесени и неприятных запахов.

42 процента респондентов предпочли бы жить рядом с парами, воспитывающими детей школьного возраста, а около трети — с удаленными работниками. Остальные заявили, что не обращают внимание на фактор соседства.

Ранее стало известно, о каких квартирах мечтают россияне. В идеальной квартире, по мнению большинства, должна быть шумоизоляция, хорошие соседи и парковка.