Россияне раскрыли требования к квартире мечты

В идеальной квартире россиян должна быть шумоизоляция, хорошие соседи и парковка

В идеальной квартире, по мнению россиян, должна быть шумоизоляция, хорошие соседи и парковка. Требования к жилью мечты раскрыли участники исследования аналитического центра «АльфаСтрахование», пишет «Газета.ru».

Так, 53 процентам опрошенных важна планировка — большинство респондентов хотели бы жить в просторных квартирах с открытыми концепциями. Например, где кухня совмещена с гостиной, есть отдельные спальни и балкон. При этом 22 процента россиян считают балкон или лоджию обязательной частью жилья. Еще 11 процентов рассматривают варианты с двумя полноценными санузлами.

Около 36 процентов респондентов заявили, что в квартире им важны тишина и покой, а 31 процент в первую очередь проверяют наличие перекрытий и звукоизолирующих материалов в отделке. Другие 30 процентов мечтают о панорамных окнах. 28 процентов мечтают жить на высоких этажах, а 25 процентов — не выше пятого этажа.

57 процентов опрошенных также указали, что при просмотре квартиры обращают внимание на соседей, а еще 13 процентов не собираются покупать или арендовать жилье, если у дома нет парковки для автомобилей.

Ранее россияне перестали пугаться квартир на первых этажах — доля тех, кто не рассматривает такие варианты жилья сократилась с 47 до 21 процента.