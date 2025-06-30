Россияне перестали бояться одного вида квартир

ФЛИП: Доля пугающихся квартир на первом этаже упала вдвое

Россияне перестали бояться квартир на первом этаже — в настоящее время доля жителей страны, пугающихся этого вида жилья, сократилась с 47 до 21 процента. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный инвестиционной компанией «ФЛИП».

Перестали отталкивать жителей России и квартиры без балкона — число людей, которых не устраивает такое жилье, сократилось с 42 до 18 процентов. Близость стройки раньше останавливала 31 процент россиян, сейчас таких всего 15 процентов.

Чаще всего квартира мечты для опрошенных выглядит как двух- или трехкомнатное жилье площадью 50–60 квадратных метров, находящееся в зеленом районе, с хорошей транспортной доступностью, на четвертом-шестом этаже. Это квартира без проходных комнат с кухней минимум 10 квадратных метров. Идеальное жилье в понимании россиян стоит не более 10 миллионов рублей в столице и не более 6 миллионов рублей в регионах.

Россияне также рассказали, при каких условиях точно не стали бы покупать квартиру. Наличие собственников с долей в жилье отпугнуло бы 82 процента опрошенных, поскольку в таком случае нет ясности, кто будет соседом по квартире. Чаще всего такое жилье рассматривают те, кому нужна постоянная регистрация в определенном регионе. Аварийное жилье не купят 67 процентов россиян, 54 процента откажутся от жилья в домах с асоциальными личностями. Сомнительные документы остановят от покупки 52 процента россиян. «Красным флагом» при выборе квартиры станет многократная срочная продажа квартиры на протяжении последних двух лет, ошибки в документах в части долей и собственности, поддельные документы и их отсутствие.

В опросе приняли участие почти три тысячи россиян.

Ранее опрос ВЦИОМ и института развития Дом.РФ показал, что россияне, планирующие улучшать жилищные условия, в мае 2025 года сократилась до 17 процентов в мае 2025 года по отношению к 2022-2024 годам, когда доля таких жителей страны составляла 21 процент.