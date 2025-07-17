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15:29, 17 июля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о вреде смесей для похудения

Клинический фармаколог Талибов: В смеси добавляют незадекларированные субстанции
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Farion_O / Shutterstock / Fotodom

Клинический фармаколог Олег Талибов предупредил россиян о вреде смесей для похудения. Его цитирует «Говорит Москва».

По словам эксперта, недобросовестные производители скрывают информацию о содержании в продукции «незадекларированных субстанций». Он признал, что на российском рынке могут предлагать что угодно.

«Но самое паршивое во всех этих термогениках, термоджениках, как их называют, похудательных смесях — это добавление в них незадекларированных субстанций. То есть субстанции, которые реально способствуют похудению, недавно чай для похудения отловили. Там сибутрамин был, но он не пишется производителями», — отметил Талибов.

По итогам первого квартала 2025 года суммарные объемы продаж препаратов для похудения в России увеличились в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в пять миллиардов рублей. В денежном выражении продажи на внутреннем рынке выросли в 5,5 раза, а объемы производства — почти в десять раз.

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