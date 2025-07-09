Россияне бросились худеть

ЦРПТ: Продажи препаратов для похудения в России выросли в шесть раз

По итогам первого квартала 2025 года суммарные объемы продаж препаратов для похудения в России увеличились в шесть раз в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в пять миллиардов рублей. О резком росте спроса граждан на этот вид продукции сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).

Всего отечественные предприятия за отчетный период произвели 2,4 миллиона подобного рода препаратов, отметили в пресс-службе организации. В денежном выражении продажи на внутреннем рынке выросли в 5,5 раза, а объемы производства — почти в 10 раз.

В сравнении с четвертым кварталом прошлого года спрос на этот вид продукции в стране увеличился на 30 процентов в натуральном и на 28 процентов в денежном выражении. Подобной динамике во многом поспособствовал вывод на российский рынок первого отечественного препарата на основе тирзепатида (лекарственное средство для лечения диабета 2-го типа и ожирения). Это произошло в январе 2025 года, напомнили в ЦРПТ.

Речь идет о «Тирзетте», производством которого занимается компания «Промомед». В продажу препарат поступил в виде раствора для подкожного введения в автоинжекторе. Инъекции можно делать самостоятельно, нажимая на кнопку устройства. Это средство рекомендуется к применению раз в неделю. Телеведущая Елена Малышева утверждала, что подобные препараты также предупреждают развитие инсульта благодаря тому, что снижают вес.