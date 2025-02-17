На рынок вышел российский препарат для похудения «Тирзетта»

Прорывной российский препарат для похудения «Тирзетта» выходит на рынок

В России на рынок выходит прорывной отечественный препарат для похудения «Тирзетта» (тирзепатид). Об этом рассказала директор по новым продуктам, член совета директоров компании «Промомед» Кира Заславская, ее слова приводит РИА Новости.

В продажу препарат будет поступать в виде раствора для подкожного введения в автоинжекторе. Инъекции можно делать самостоятельно, нажимая на кнопку устройства. Средство применяется раз в неделю. По словам телеведущей Елены Малышевой, препараты этой группы предупреждают развитие инсульта благодаря тому, что снижают вес. Она также добавила, что средство могут назначать и акушеры-гинекологи, поскольку препараты повышают вероятность возникновения беременности. «Потому что ожирение не дает развиться беременности у женщин», — констатировала она.

Как сказал председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый, в России у 44 миллионов людей диагностировано ожирение, а «диагноз ожирение и лишний вес» — стоит у 60 миллионов человек. При этом, указал он, лечатся только чуть более миллиона. Как сказала директор по новым продуктам, член совета директоров компании компании Кира Заславская, «Тирзетта» снижает риск развития сахарного диабета на 94 процента.

Как говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, у каждого десятого россиянина, который прошел профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявили ожирение. По его информации, число пациентов с диагнозом «ожирение» за последние пять лет увеличилось почти на четверть — число таких людей превысило 1,2 миллиона человек.