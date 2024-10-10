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11:06, 10 октября 2024Россия

Раскрыты масштабы ожирения в России

Мурашко: в России на диспансеризации ожирение нашли у каждого десятого пациента

Фото: Shutterstock / Fotodom

У каждого десятого россиянина, который прошел профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявили ожирение. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

«По данным профосмотров и диспансеризации, у каждого четвертого обратившегося выявлен фактор риска нерационального питания, а у каждого пятого — избыточная масса тела», — добавил глава Минздрава.

По его информации, число пациентов с диагнозом «ожирение» за последние пять лет увеличилось почти на четверть — число таких людей превысило 1,2 миллиона человек.

В России, согласно данным Росстата, выросло число людей с диагнозом «ожирение». Так, в 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения, что на 10 процентов больше, чем годом ранее — тогда было 383 тысячи. В Минздраве же сообщали, что в 2022 году первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента. Такая тенденция, указали в министерстве, является крайне неблагоприятной, она превысила предельно установленные проектом 8,7 процента.

Врачи все чаще вынуждены лечить ожирение в России с помощью операций — их проводят, когда сбросить или удержать вес естественным путем трудно или совсем невозможно. С 2020 года число операций для борьбы с ожирением выросло на 172 процента. В результате операции пациенты теряют примерно четверть общей массы тела, или около 60-70 процентов лишнего веса.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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