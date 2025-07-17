Россиянам посоветовали тщательнее выбирать отель в странах рядом с военными конфликтами

Турагент Котляр: Нужно лучше выбирать отель в странах рядом с конфликтами

Чтобы избежать проблем с отелем и не испортить отдых, нужно обращаться к проверенному турагенту и не покупать отель наобум в странах по соседству с военными конфликтами. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

«Нужно обращаться в профессиональные агентства. Самостоятельно бронировать отели, когда человек не в курсе, что за локация, это сложная история, можно угодить. Но можно угодить с туроператорами и с агентствами. (…) Поэтому нужно обращаться в проверенное агентство и самостоятельность проявить в том числе: cмотреть локацию отеля. Особенно это касается бюджетного сегмента, потому что в люксовом сегменте такого практически не происходит», — сказала Котляр.

Нужно выбирать проверенного агента, которому можно доверить проверку локации, который знает базу отелей, подчеркнула она.

«Просто наобум покупать отель, потому что это дешево и сердито, нельзя в сегодняшнее время. Тем более, если это Египет, Иордания и ближайшие территории военного конфликта», — отметила специалист.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что россиян заселили в отель Шарм-эш-Шейха, Египет, с видом на военную базу. По данным источника, туристы оказались в пятизвездочной гостинице Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, заплатив 250 тысяч рублей на двоих за 10 дней. О соседстве со стратегическим объектом их никто не предупредил. Отдыхающие пожаловались, что каждый день в 7 утра их будит подъем служащих в казарме. Более того, россиянам запретили купаться и даже подходить к пляжу «под угрозой расстрела».

Позднее в Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергли эту информацию.