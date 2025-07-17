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19:12, 17 июля 2025Экономика

Россияне назвали лучшие способы сохранить деньги

Bankiros: Лучшим способом сохранить деньги в РФ считают покупку долларов и жилья
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россияне считают надежным способом сохранить деньги скупку наличной валюты и вложения в недвижимость. Лучшие способы сохранения сбережений назвали по итогам опроса Bankiros.ru

Участие в исследовании приняли 2 365 человек. Треть опрошенных (32 процента) назвали лучшим способом защиты накоплений от девальвации рубля покупку квартиры или дома. Еще столько же отдают предпочтение покупке валюты — при этом большинство называют выгодным вложение именно американские доллары (22 процента). Меньшей популярностью пользуются евро (пять процентов), юань (два процента) и иная валюта (один процент).

Почти каждый седьмой россиянин (13 процентов) считает, что сохранить деньги можно, открыв вклад (13 процентов), при этом большая часть из них — за рублевые депозиты (12 процентов). Криптовалюты вроде биткоина или эфира в качестве средства вложений считают подходящим семь процентов респондентов. В ценные бумаги готовы вложиться лишь три процента.

По мнению консультанта по вопросам управленческого и финансового учета Марины Куликовой, банковские вклады остаются одним из самых простых и доступных вариантов сохранения сбережений в стране. Если россиянин хочет положить в банк значительную сумму, то лучше разделить ее на несколько частей. Тогда, если возникнет потребность, можно будет снять часть денег, не потеряв проценты по другим вкладам, пояснила она.

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