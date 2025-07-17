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17:07, 17 июля 2025Моя страна

Россияне заметили в небе редкое явление

Жители Хабаровского края заметили в небе разломленную пополам радугу
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Жители Хабаровского края заметили в небе разломленную пополам радугу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Россияне запечатлели на камеру две части радуги, которые были отделены друг от друга. «Местным повезло, успели заснять красоту под столицей региона — такое редкое явление увидит не каждый», — отметили автора канала.

Причинами для возникновения уникального природного явления могли стать сильные ливни и яркое солнце. «Ну, и капелька небесной магии, конечно», — с иронией прокомментировали журналисты.

Ранее сообщалось, что сотрудница Уфимского планетария запечатлела редчайшее явление в небе. Тогда жительница Уфы сняла серебристые облака, также известные как полярные мезосферные облака или ночные светящиеся облака.

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