Россиянин готовил взрыв на энергообъекте и попал на видео

ФСБ показала видео с задержанием в Воронеже готовившего взрыв энергообъекта

В Воронеже ФСБ показала видео с задержанием россиянина, который готовился установить самодельную взрывчатку для того, чтобы по заданию украинского куратора подорвать энергообъект. Соответствующие кадры опубликовал РБК в своем Telegram-канале.

На видео показано, как сотрудники ФСБ подъезжают к мужчине на машине и кладут его на землю.

По данным правоохранителей, мужчина собирал данные о системах ПВО и передавал их разведке Украины.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, фигуранту 41 год. Сотрудник украинской разведки завербовал его в мессенджере.

Он подозревается по статьям о госизмене и подготовке к диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса. Задержанный уже дал признательные показания. Сейчас он арестован.

Ранее сообщалось, что у готовивших теракт в Ханты-Мансийске агентов украинской спецслужбы сдетонировало взрывное устройство.