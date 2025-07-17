Россиянин готовил взрыв на энергообъекте и попал на видео

В Воронеже ФСБ показала видео с задержанием россиянина, который готовился установить самодельную взрывчатку для того, чтобы по заданию украинского куратора подорвать энергообъект. Соответствующие кадры опубликовал РБК в своем Telegram-канале.
На видео показано, как сотрудники ФСБ подъезжают к мужчине на машине и кладут его на землю.
По данным правоохранителей, мужчина собирал данные о системах ПВО и передавал их разведке Украины.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, фигуранту 41 год. Сотрудник украинской разведки завербовал его в мессенджере.
Он подозревается по статьям о госизмене и подготовке к диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса. Задержанный уже дал признательные показания. Сейчас он арестован.
Ранее сообщалось, что у готовивших теракт в Ханты-Мансийске агентов украинской спецслужбы сдетонировало взрывное устройство.