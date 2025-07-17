Россиянин придумал новый способ залезть в машину и попал на видео

В Подмосковье росгвардейцы задержали дебошира, разбившего чужую машину

В Подмосковье мужчина решил попасть в чужую машину через лобовое стекло, изобретенный им новый способ сняли на видео очевидцы. Запись инцидента предоставили «Ленте.ру» в управлении Росгвардии по Московской области.

На кадрах виден мужчина, который взобрался на капот автомобиля и топчет ногами лобовое стекло. Разбив его, злоумышленник провалился в образовавшуюся дыру. Позже, сумев выбраться наружу, он скрылся в ближайшем лесу.

Жители многоэтажного дома на улице Пушкина, ставшие свидетелями произошедшего, вызвали правоохранительные органы. Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны разыскали дебошира и задержали. Им оказался 22-летний житель Сергиева Посада, находившийся в состоянии опьянения. Его передали полиции.

В Москве Росгвардия ранее задержала 42-летнего гражданина Вьетнама, который устроил погром в азиатском ресторане на Пресненской набережной.