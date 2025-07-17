Россиянин решил отомстить матери необычным способом

В Тольятти задержали мужчину за поджог бани из мести

В Тольятти задержали мужчину за поджог на участке своей матери. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники следственно-оперативной группы после пожара осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и хозяйку дома. В результате было установлено, что возгорание произошло из-за поджога. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Пострадавшая рассказала сотрудникам полиции, что незадолго до пожара к ней приходил сын и у них произошел конфликт, после которого он сразу уехал. Спустя некоторое время она заметила возгорание в бане.

В течение суток полицейские установили местонахождение 40-летнего сына и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Задержанный полностью признал вину и рассказал, что после ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить. Он разлил бензин в предбаннике и поджег его.

Ему избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что российскому экс-депутату вынесли приговор за поджог ресторана с людьми.