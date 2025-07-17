Россиянин с пистолетом ворвался в ветклинику ради щенка ротвейлера

В Челябинске мужчина с пистолетом ворвался в ветклинику, чтобы увидеть щенка

В Челябинске полиция задержала россиянина с пистолетом, который ворвался в ветеринарную клинику. Об этом сообщает издание URA.

По данным издания, в здании с пироплазмозом находился на лечении его щенок ротвейлера. Сотрудники отмечают, что собака шла на поправку и находилась в открытом для посещения стационаре. Однако владелец с явными признаками опьянения под угрозой оружия требовал пустить его питомцу.

Он направлял оружие на администратора и на беседовавшую с ним жену. Вскоре сотрудникам ветклиники удалось выпроводить дебошира на улицу, на место ЧП вызвали полицейских, которые осуществили задержание. Выяснилось, что мужчина был вооружен пневматическим пистолетом.

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