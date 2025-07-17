Россиянин заработал за сотрудничество с ГУР Украины пять тысяч рублей и срок

В Крыму мужчину осудили на 16,5 года за передачу данных военной разведке Украины

В Крыму мужчину осудили на 16,5 года за передачу данных военной разведке Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Подсудимый признан виновным по статье 275 («Государственная измена») Уголовного кодекса РФ.

Как установил суд, он был противником специальной военной операции (СВО). Через одну из социальных сетей мужчина вышел на представителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны и сообщил о готовности работать против России.

По заданию кураторов он собирал информацию о системах ПВО в Керчи и через один из мессенджеров передавал фотографии. За это мужчина получил вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

Его противоправные действия выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Верховный суд Республики Крым приговорил обвиняемого к 16 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу.

Ранее сообщалось, что гражданка России и Украины попыталась подорвать старшего офицера Минобороны РФ.