Россиянка побывала в Южной Корее и раскрыла секреты красоты местных женщин

Российская путешественница побывала в Южной Корее и раскрыла секреты красоты местных женщин. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор рассказала, что кореянки активно используют солнцезащитные кремы, причем не только в солнечную погоду. Благодаря этому кожа дольше остается молодой.

Кроме того, по совету пожилой жительницы Южной Кореи россиянка стала есть больше ферментированных овощей. Она заметила, что у нее ушли отеки и улучшилось пищеварение.

Также блогерша обратила внимание, что кореянки очень тщательно следят за здоровьем полости рта и чистят зубы после каждого приема пищи — даже в общественных местах.

Ранее эта же путешественница рассказала о секретах долголетия жителей Японии. Она заметила, что люди в этой стране строго следят за лишним весом.