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14:52, 17 июля 2025Силовые структуры

Россиянка решилась на огненную месть оскорбившему ее гостю

В Ставрополье женщина пойдет под суд за поджог оскорбившего ее мужчины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ставрополье перед судом предстанет 29-летняя жительница Труновского округа за поджог оскорбившего ее мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ставропольскому краю.

Она обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом»). Свою вину она признала. Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, ЧП произошло 26 апреля во время застолья. Тогда 40-летний пострадавший оскорбил фигурантку, на что в ответ та принесла емкость с горючей смесью, облила его и подожгла зажигалкой. Происходящее увидел его друг, он потушил пламя. Кроме того, мужчина был госпитализирован. Врачи диагностировали у него ожоги 1-2 степени. Он остался жив.

Ранее сообщалось, что в петербургском Красном Селе задержан 49-летний рецидивист, который облил керосином возлюбленную и поджег.

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