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09:47, 17 июля 2025Бывший СССР

Российский штурмовик уничтожил в ближнем бою наемника из США

Российский штурмовик с позывным Калаш уничтожил в ближнем бою наемника из США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский штурмовик с позывным Калаш в ближнем бою, который случился в районе населенного пункта Новохатское Донецкой народной республики (ДНР), уничтожил наемника из США. Об этом боец рассказал в беседе с ТАСС.

«Были иностранные наемники, да. Американца, вот, встречал», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что у побежденного при себе были документы, в том числе американский паспорт.

О том, что армия России заняла Новохатское, стало известно 16 июля. По сообщению пресс-службы Минобороны, село заняли подразделения группировки войск «Восток».

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