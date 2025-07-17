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15:48, 17 июля 2025Силовые структуры

Российский вуз наказали рублем за оскорбление судебных экспертов

Суд оштрафовал на ₽250 тыс Европейский университет Петербурга за отчет экспертов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 250 тысяч рублей Европейский университет за оскорбление судебных экспертов, которых в отчете вуза обвинили в необъективности и заинтересованности в улучшении показателей работы силовых ведомств. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Учебное заведение признано виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ («Унижение группы лиц, объединенных определением «судебные эксперты»). Основанием для привлечения университета к административной ответственности послужил аналитический отчет на тему «Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий», опубликованный в интернете.

Документ обнаружила прокуратура, которая сочла, что выводы отчета наносят вред профессиональной и деловой репутации российских судебных экспертов.

Авторы аналитического отчета на основании бесед с судебно-медицинскими и криминалистическими экспертами пришли к заключению о встроенности экспертных учреждений в государственные органы власти (МВД, Минюст, Минздрав и прочие). Документ указывает на заинтересованность экспертов в улучшении показателей работы ведомств, что априори делает результаты их исследований необъективными, отмечается в материалах дела.

Представитель университета заявила на заседании суда, что аналитический доклад готовился группой ученых юристов с большим стажем научной работы, на основании опросов самих судебных экспертов, и обсуждался на профильных конференциях. Говорить об причинении вреда репутации в таких условиях некорректно, добавила представитель ответчика.

Ранее сообщалось, что азербайджанского бойца смешанного стиля (MMA) Джавида Рзаева, назвавшего российского спортсмена «русской свиньей», лишили российского гражданства.

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