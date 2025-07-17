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20:15, 17 июля 2025Силовые структуры

Российского адвоката-иноагента заочно арестовали за фейки об армии

В Москве адвоката Полозова заочно арестовали за фейки об армии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Николай Полозов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Николай Полозов (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Москве суд заочно арестовал адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России) за распространение фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.

Известно, что Полозов проживает на территории Украины. В 2024 году его признали иноагентом. Сообщалось, что он призывал к поддержке украинской армии. В 2025 году МВД объявило его в федеральный розыск.

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