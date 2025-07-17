Российского адвоката-иноагента заочно арестовали за фейки об армии

В Москве адвоката Полозова заочно арестовали за фейки об армии

В Москве суд заочно арестовал адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России) за распространение фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.

Известно, что Полозов проживает на территории Украины. В 2024 году его признали иноагентом. Сообщалось, что он призывал к поддержке украинской армии. В 2025 году МВД объявило его в федеральный розыск.