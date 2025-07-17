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20:54, 17 июля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась с обнаженной грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась с обнаженной грудью. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка на размещенных кадрах позировала, повернувшись спиной к камере. На ней розовые стринги и пояс с подтяжками для чулок. Кроме того, знаменитость была запечатлена в белой кружевной юбке, которую она приспустила с бедер.

Поклонники оценили внешний вид инфлюэнсерши в комментариях под публикацией. «Какой прекрасный вид», «Как всегда идеальна», «Шикарная», «Великолепная женщина», «Плохо, что не сняла юбку полностью», — высказывались пользователи сети.

В июне итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи также поделилась новыми пляжными снимками. Женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», позировала в бикини с принтом в виде сердец с пайетками.

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