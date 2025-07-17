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18:03, 17 июля 2025Силовые структуры

Сексуальный маньяк попал в руки российских силовиков

В Оренбургской области задержали мужчину за изнасилование и убийство двух женщин
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Оренбургской области задержали мужчину за изнасилование и расправу над двумя женщинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2008 года в лесополосе недалеко от дороги Бугуруслан-Старокутлумбетово были обнаружены 30-летняя и 41-летняя женщины с признаками расправы. Во время осмотра места происшествия на одежде одной из них был обнаружен биологический материал. Удалось установить генотип мужчины, но сразу задержать подозреваемого не вышло. После преступлений он покинул город и переехал в другой регион.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками отобрали более 2 тысяч биологических образцов, провели большое количество необходимых экспертиз и допросили свыше 200 человек. В результате было выявлено совпадение по генотипу, изъятому с одежды потерпевших. После этого фигуранта задержали на территории Саратовской области и доставили в Бугуруслан.

Установлено, что в 2008 году злоумышленник, передвигаясь на своем автомобиле, предложил подвезти одну из пострадавших. Воспользовавшись ее доверчивостью, он вывез ее в лес, где изнасиловал и расправился. Второе преступление произошло при аналогичных обстоятельствах через два месяца.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянка наняла киллера для бывшего мужа из-за разногласий по ребенку.

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