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13:55, 17 июля 2025Мир

Сенат США одобрил план Трампа по сокращению иностранной помощи

NYT: Сенат США одобрил предложение Трампа о сокращении иностранной помощи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Сенат одобрил предложение администрации президента США Дональда Трампа о сокращении иностранной помощи. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Основная часть выделенных средств — около 8 миллиардов долларов — была предназначена для программ иностранной помощи», — говорится в материале.

В ходе голосования инициатива была поддержана 51 сенатором, против нее выступили 48. Теперь законопроект ожидает рассмотрение в Палате представителей.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о прекращении работы Агентства США по международному развитию (USAID). Он назвал закрытие ведомства завершением «эры правительственной неэффективности, одобренной официально».

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