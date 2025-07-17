Сенат США одобрил план Трампа по сокращению иностранной помощи

NYT: Сенат США одобрил предложение Трампа о сокращении иностранной помощи

Сенат одобрил предложение администрации президента США Дональда Трампа о сокращении иностранной помощи. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Основная часть выделенных средств — около 8 миллиардов долларов — была предназначена для программ иностранной помощи», — говорится в материале.

В ходе голосования инициатива была поддержана 51 сенатором, против нее выступили 48. Теперь законопроект ожидает рассмотрение в Палате представителей.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о прекращении работы Агентства США по международному развитию (USAID). Он назвал закрытие ведомства завершением «эры правительственной неэффективности, одобренной официально».