Спрос на искусственный интеллект обеспечил техногиганту рекордную прибыль

Reuters: Чистая прибыль компании TSMC выросла почти на 61 процент

В апреле-июне 2025 года чистая прибыль производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) достигла исторического максимума в 13,5 миллиарда долларов, увеличившись на 60,7 процента в годовом исчислении и ознаменовав пятый квартал подряд двузначного роста. Об этом сообщило агентство Reuters.

Однако компания предупредила, что ее будущие доходы могут серьезно пострадать от американских пошлин, хотя если это и случится, то не раньше IV квартала. Пока же компания прогнозирует, что в текущем квартале ее выручка увеличится до 40 процентов, а годовой результат окажется на уровне 30 процентов. Кроме того, в TSMC ждут снижения рентабельности из-за укрепления тайваньского доллара относительно доллара США. Еще одним негативным фактором может стать снижение продаж Apple, крупного клиента TSMC.

Что касается причин нынешнего роста прибылей, то эксперты отмечают, что TSMC извлекает выгоду из мегатренда в области искусственного интеллекта, производя передовые процессоры на базе ИИ для таких клиентов, как Nvidia и Apple. Именно спрос на чипы стал основным драйвером увеличения доходов.

Ранее сообщалось, что во II квартале 2025 года TSMC смогла увеличить выручку на 39 процентов. Продажи ее чипов выросли почти до 32 миллиардов долларов.