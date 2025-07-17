Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:09, 17 июля 2025Бывший СССР

Стала известна причина отказа Умерову в должности посла Украины в США

Умерову отказали в должности посла Украины в США из-за американского гражданства
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Бывшему министру обороны Украины Рустему Умерову отказали в должности посла страны в США из-за его американского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«С точки зрения американских законов, гражданин США не может представлять другую страну в Штатах», — обозначили в публикации причину отказа Умерову в этой должности.

По словам Мосийчука, Государственный департамент США уведомил Министерство иностранных дел Украины о наличии у Умерова американского гражданства. Официальных доказательств нет, однако, отмечается, что семья экс-министра обороны давно проживает в США.

Ранее стало известно, что вице-премьер Украины Ольга Стефанишина стала послом Украины в Штатах. Рустем Умеров, предполагается, будет сфокусирован на роли переговорщика, поскольку остается председателем переговорной группы с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин разрешил получать внутренние паспорта России гражданам двух республик

    Путин назвал глупым решение ЕС по российским удобрениям

    Названы районы Москвы с самой высокой грозовой активностью

    В российском регионе фотограф-извращенец снял девушку под юбкой

    Раскрыт смысл 50-дневного ультиматума Трампа

    Названы отрасли с быстро растущими зарплатами рабочих

    Стало известно о возможном ударе по Киеву после отъезда Келлога

    ИИ нашел эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

    Украина атаковала четыре региона России

    Освобождавший территории на СВО боец рассказал о бегстве надеющихся на дроны солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости