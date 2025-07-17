Стала известна причина отказа Умерову в должности посла Украины в США

Умерову отказали в должности посла Украины в США из-за американского гражданства

Бывшему министру обороны Украины Рустему Умерову отказали в должности посла страны в США из-за его американского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«С точки зрения американских законов, гражданин США не может представлять другую страну в Штатах», — обозначили в публикации причину отказа Умерову в этой должности.

По словам Мосийчука, Государственный департамент США уведомил Министерство иностранных дел Украины о наличии у Умерова американского гражданства. Официальных доказательств нет, однако, отмечается, что семья экс-министра обороны давно проживает в США.

Ранее стало известно, что вице-премьер Украины Ольга Стефанишина стала послом Украины в Штатах. Рустем Умеров, предполагается, будет сфокусирован на роли переговорщика, поскольку остается председателем переговорной группы с Россией.