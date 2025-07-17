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10:32, 17 июля 2025Бывший СССР

Уличенную в коррупции вице-премьера Украины решили отправить послом в США

Вице-премьера Украины Стефанишину могут отправить послом в США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Уличенная в коррупции вице-премьер Украины Ольга Стефанишина может стать послом Киева в США. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США является вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В Киеве ждут предварительной реакции на ее кандидатуру со стороны американской стороны», — пишет издание.

Отмечается, что предыдущий наиболее вероятный кандидат, нынешний министр обороны Рустем Умеров будет сфокусирован на роли переговорщика, поскольку остается председателем переговорной группы с Россией.

Как добавил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова, который должен был стать послом после смены кабинета министров.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями против Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

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