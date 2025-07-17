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11:12, 17 июля 2025Мир

Стало известно о расколе между Трампом и его сторонниками

Axios: Высказывание Трампа о деле Эпштейна вызвали недовольство его сторонников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Высказывания президента США Дональда Трампа о скандале вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении детей вызвали недовольство его сторонников в движении MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, утверждение политика, назвавшего дело Эпштейна мистификацией Демократической партии, усугубили раскол между ним и его сторонниками.

«Продолжая войну с онлайн-классом MAGA, он только укрепляет свою непопулярную позицию по этому вопросу. Это определенно стало переломным моментом в сети», — сказал Axios один из влиятельных правых деятелей.

13 июля Трамп посчитал «список Эпштейна» творением демократов. Президент США задался вопросом, зачем публиковать документы, которые, по его словам, «были написаны» бывшим американским лидером Бараком Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.

После глава Белого дома потребовал, чтобы Федеральное бюро расследований (ФБР) расследовало дело Эпштейна в качестве преступного заговора, направленного против него. Трамп также предположил, что не стоит обнародовать все собранные в ходе расследования данные в отношении Эпштейна, поскольку они могут содержать «ложную информацию о нем, которую намерено подбросили его соперники-демократы».

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