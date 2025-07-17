Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:43, 17 июля 2025Силовые структуры

Стало известно о возможном розыске главы азербайджанской диаспоры в России

На Урале главу азербайджанской диаспоры могут объявить в розыск
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского могут объявить в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, после того, как его сына Мутвалы отправили в СИЗО за применение насилия в отношении силовика, Шахин пропал. Он не отвечает на звонки и не выходит на связь.

1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве ожидают мощный ракетный обстрел. Украинцы начали бояться российского удара после стремительного отъезда Келлога

    Перешедший в клуб КХЛ французский хоккеист заработает десятки миллионов рублей за сезон

    В США раскрыли роль Грэма в ультиматуме Трампа

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА за три часа

    Орбан назвал условие урегулирования конфликта на Украине

    Финский залив может окраситься в зеленый

    Принц Гарри прошел по минному полю

    Россиянам рассказали о правиле «6Т» для качественного сна

    «В какой серии Анджелине будут давать люлей?» Россияне подсели на видео Виктории Бони про ее дочь. Почему они так увлекают?

    Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости