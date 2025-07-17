Суд подтвердил приговор боссу итальянской мафии после 18 лет угроз писателю

В Италии босса мафии приговорили к тюремному сроку после 18 лет угроз писателю

Апелляционный суд Рима подтвердил обвинительный приговор боссу неаполитанской каморры Франческо Бидоньетти за угрозы писателю Роберто Савиано. Об этом сообщает Reuters.

45-летний автор нашумевшей книги об итальянской мафиозной группировке «Гоморра» разрыдался в зале суда, когда судьи оставили в силе 18-месячный срок для Бидоньетти. «Они украли мою жизнь», — заявил Савиано журналистам, имея в виду 18 лет жизни под круглосуточной охраной с момента публикации рукописи.

Угрозы прозвучали в 2008 году через адвоката Бидоньетти, который передал «совет» Савиано и журналистке Розарии Копаччоне «делать свою работу правильно». Суд расценил это как угрозу. Сам Бидоньетти уже отбывает пожизненное тюремное заключение за другие преступления.

Савиано живет под защитой государства с 2006 года после публикации разоблачительной книги о каморре, ставшей мировым бестселлером и экранизированной в популярном сериале. «Это решение — важный сигнал в борьбе с организованной преступностью», — отметили в суде.

Ранее сообщалось, что старшую дочь короля Нидерландов Виллема-Александра Катарину-Амалию заперли во дворце из-за угроз мафии. Наследница престола могла стать жертвой похищения марокканских бандитов.