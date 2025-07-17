Telegram откроет представительство в России

Мессенджер Telegram создаст филиал или представительство в России

Мессенджер Telegram создаст филиал или откроет представительство в России и таким образом выполнит все требования российского закона «о приземлении». Информация об этом опубликована на сайте Роскомнадзора в перечне иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России.

В реестре перечислены три требования, которые иностранные компании должны выполнить в рамках закона «о приземлении». Отмечается, что Telegram уже выполнил два условия: зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и разместил на своем ресурсе электронную форму обратной связи.

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо: в стадии согласования», — уточняется на сайте Роскомнадзора.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Telegram не стремится исполнять закон «о приземлении». Парламентарий также назвал этот сервис сущностью, которая беспокоит государство.

Закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций начал действовать в России 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, владелец зарегистрированного за рубежом интернет-ресурса, чья суточная посещаемость российскими пользователями составляет более 500 тысяч человек, должен открыть филиал или представительство в России или учредить российское юрлицо.