Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:19, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Telegram откроет представительство в России

Мессенджер Telegram создаст филиал или представительство в России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мессенджер Telegram создаст филиал или откроет представительство в России и таким образом выполнит все требования российского закона «о приземлении». Информация об этом опубликована на сайте Роскомнадзора в перечне иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России.

В реестре перечислены три требования, которые иностранные компании должны выполнить в рамках закона «о приземлении». Отмечается, что Telegram уже выполнил два условия: зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и разместил на своем ресурсе электронную форму обратной связи.

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо: в стадии согласования», — уточняется на сайте Роскомнадзора.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Telegram не стремится исполнять закон «о приземлении». Парламентарий также назвал этот сервис сущностью, которая беспокоит государство.

Закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций начал действовать в России 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, владелец зарегистрированного за рубежом интернет-ресурса, чья суточная посещаемость российскими пользователями составляет более 500 тысяч человек, должен открыть филиал или представительство в России или учредить российское юрлицо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ провели первый «беспилотный штурм» в зоне СВО. Его объяснили желанием Киева сохранить живую силу

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    В деле о кровавой резне в российской больнице поставлена точка

    Российский «дрон-ждун» показали на фото

    В России расширили основания для лишения гражданства мигрантов

    В Госдуме пригрозили американскому генералу ядерной доктриной России

    Telegram откроет представительство в России

    Мать с дочерью-инвалидом выгнали из кафе в российском городе и показали им средний палец

    Отец троих детей на отдыхе бросился на помощь туристам и ушел под воду на глазах у семьи

    На Западе заявили о долгожданной победе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости