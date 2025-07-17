Ценам на популярное лакомство в России спрогнозировали снижение

Аналитик Чернов: Шоколад может подешеветь на 5–10 процентов к концу года

К концу 2025 года цены на шоколад в России могут снизиться. Такое развитие событий спрогнозировал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Биржевые цены на какао-бобы за последние дни упали до минимума с ноября 2024 года, а фьючерсы на поставку сырья в сентябре подешевели до 7417 долларов за тонну (минус 10 процентов к началу недели и минус 35 процентов — к пиковым значениям января). Такая тенденция может привести к снижению цен на популярное лакомство на пять-десять процентов, предположил эксперт.

Причинами снижения цен на сырье называют улучшающиеся прогнозы по урожаю в Южной Америке, а также слабый спрос в Азии и Европе.

«Последствия наблюдаемого спада очевидны: для производителей какао он означает сокращение выручки и ужесточение условий выхода на рынок, для шоколадных компаний открывает возможности для сокращения себестоимости его производства», — пояснил Чернов.

По данным Bloomberg, производство какао в Европе упало на фоне рекордно высоких цен на сырье. Во втором квартале 2025 года объемы производства какао-масла и какао-порошка упали почти на пять процентов в годовом выражении. Спад продолжается уже четвертый квартал подряд — объемы выпуска продукции уже сократились до минимального с начала пандемии уровня.

