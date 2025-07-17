Турист отправился на отдых в Европу, упал с шестого этажа отеля и выжил

CB: Турист из Швейцарии упал с шестого этажа отеля на Майорке и выжил

Турист упал с шестого этажа отеля во время отдыха в Европе и оказался в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, 31-летний житель Швейцарии отправился в отпуск на Майорку, Испания, и остановился в курортном поселении Эль-Ареналь. 16 июля он вышел из своего номера на балкон в гостинице MLL Mediterranean Bay на шестом этаже и решил спуститься по пожарной лестнице на пятый этаж, однако оступился и сорвался вниз около 23:30.

Прибывшие на место происшествия службы экстренного реагирования обнаружили путешественника без сознания, однако он выжил. Медики стабилизировали его и доставили в больницу Son Espases.

Гражданская гвардия Испании начала расследование обстоятельств падения человека. Свидетели сообщили полиции, что турист вел себя странно и, возможно, находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Ранее с шестого этажа отеля выпрыгнул китайский турист в Таиланде. Его кончина спровоцировала расследование в гостинице, которую заподозрили в ведении нелегального бизнеса.

