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18:39, 8 июля 2025Путешествия

Упавший с шестого этажа турист спровоцировал расследование в отеле Таиланда

The Pattaya News: Китайский турист упал с шестого этажа отеля в Таиланде
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Matt Hunt / Anadolu / GettyImages

Турист, упавший из окна отеля в Таиланде, спровоцировал расследование о мошенничестве. О происшествии сообщает издание The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел в субботу, 5 июля. 24-летней китайский турист Лю Сун не выжил после того, как упал с шестого этажа одного из отелей курортного города Паттайя. В этот же день полицейские нагрянули в гостиницу, в которой началась поспешная эвакуация вещей из 16 номеров на том же этаже.

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По сообщению правоохранительных органов, все комнаты напоминали офисные колл-центры, которые могли использоваться группами из Китая, занимающимися мошеннической деятельностью. Однако представитель отеля отрицает обвинения и заявляет, что вынос мебели и предметов связан с паникой среди постояльцев отеля.

Отмечается, что гостиница была сдана в аренду два года назад первоначальным владельцем и обслуживала в основном китайских и индийских туристов. Полиция продолжает расследовать дело, чтобы выяснить, замешан ли отель в незаконных операциях.

Ранее китайский турист выпал с 21-го этажа отеля в Паттайе. Инцидент произошел в гостинице на улице Second Road.

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