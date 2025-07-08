Упавший с шестого этажа турист спровоцировал расследование в отеле Таиланда

The Pattaya News: Китайский турист упал с шестого этажа отеля в Таиланде

Турист, упавший из окна отеля в Таиланде, спровоцировал расследование о мошенничестве. О происшествии сообщает издание The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел в субботу, 5 июля. 24-летней китайский турист Лю Сун не выжил после того, как упал с шестого этажа одного из отелей курортного города Паттайя. В этот же день полицейские нагрянули в гостиницу, в которой началась поспешная эвакуация вещей из 16 номеров на том же этаже.

По сообщению правоохранительных органов, все комнаты напоминали офисные колл-центры, которые могли использоваться группами из Китая, занимающимися мошеннической деятельностью. Однако представитель отеля отрицает обвинения и заявляет, что вынос мебели и предметов связан с паникой среди постояльцев отеля.

Отмечается, что гостиница была сдана в аренду два года назад первоначальным владельцем и обслуживала в основном китайских и индийских туристов. Полиция продолжает расследовать дело, чтобы выяснить, замешан ли отель в незаконных операциях.

Ранее китайский турист выпал с 21-го этажа отеля в Паттайе. Инцидент произошел в гостинице на улице Second Road.