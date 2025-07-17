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19:09, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о пережитой воздушной атаке

Привольнов заявил о шоке от первой пережитой им воздушной тревоги в Израиле
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Sheinkin40 / YouTube

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, рассказал об эмоциях во время первой пережитой им воздушной атаки. Об этом он вспомнил в эфире канала Sheinkin40 на YouTube.

По словам Привольнова, он был на улице, когда впервые услышал воздушную тревогу. Ведущий отметил, что все люди в этот момент побежали в бомбоубежища.

«Я смотрю и вижу: летит что-то. А потом еще второе летит, и оно так: бубух! И как будто фейерверк такой. И я думаю: "То есть меня сейчас кто-то реально хочет убить... сверху?" Это какие-то "Звездные войны"», — рассказал он. Телеведущий признался, что тогда испытал шок.

Ранее Привольнов раскрыл одну из частых жалоб покинувших Россию эмигрантов. По словам ведущего, релоканты нередко жалуются на невостребованность.

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