В Москве на видео сняли женщину, она уговаривала пенсионерку принять ислам

Уговаривавшую москвичку принять ислам женщину в никабе сняли на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах женщина, одетая во все черное, утверждает, что президент России Владимир Путин является мусульманином. Затем она наклоняется к пенсионерке и что-то шепчет ей на ухо. После того как автор ролика вызвала полицию, неизвестная отошла от пенсионерки.

Вероятно, на видео попал эпизод даавата — призыв к исламу. Даават — форма исламского прозелитизма.

Ранее работница школы из Красноярского края приняла ислам и запретила мужчинам заходить в ее кабинет. Она повесила на двери объявление соответствующего содержания. После того как об этом стало известно СМИ, объявление убрали.