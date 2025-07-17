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09:27, 17 июля 2025Россия

Уговаривавшую москвичку принять ислам женщину в никабе сняли на видео

В Москве на видео сняли женщину, она уговаривала пенсионерку принять ислам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Уговаривавшую москвичку принять ислам женщину в никабе сняли на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах женщина, одетая во все черное, утверждает, что президент России Владимир Путин является мусульманином. Затем она наклоняется к пенсионерке и что-то шепчет ей на ухо. После того как автор ролика вызвала полицию, неизвестная отошла от пенсионерки.

Вероятно, на видео попал эпизод даавата — призыв к исламу. Даават — форма исламского прозелитизма.

Ранее работница школы из Красноярского края приняла ислам и запретила мужчинам заходить в ее кабинет. Она повесила на двери объявление соответствующего содержания. После того как об этом стало известно СМИ, объявление убрали.

ЖЗЛ
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