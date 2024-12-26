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16:05, 26 декабря 2024Россия

Россиянка вышла замуж, приняла ислам и вывесила обращение к мужчинам

Работница школы в Сибири приняла ислам и запретила мужчинам стучать в дверь
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Работница школы в Красноярском крае вышла замуж, приняла ислам и вывесила на двери обращение к мужчинам. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Как сообщает издание, женщина распечатала объявление, в котором запретила мужчинам, в том числе и сотрудникам школы, не только заглядывать и заходить в ее кабинет, но даже стучаться в дверь помещения. Родители учеников рассказали порталу, что учительница из Сибири разместила это объявление из-за религии, однако в управлении образования Красноярского края Kras Mash заявили, что дело не в исламе, а в желании сотрудницы успеть выполнить кадровую работу к Новому году — якобы мужчины отвлекают ее от задач.

Однако родители учеников отмечают, что вызвавшее резонанс объявление висит еще с лета. Кроме того, в управлении образования не уточнили, почему сотрудницу образовательного учреждения не отвлекают женщины.

Отмечается, что администрация школы уже убрала вызвавшее резонанс объявление.

Ранее сообщалось о скандале из-за решения совета богословов Духовного управления мусульман легализовать в России религиозное многоженство. Это решение отменили лишь после вмешательства Генпрокуратуры.

ЖЗЛ
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