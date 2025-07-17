На Украине сотрудник ТЦК пробил колеса автомобиля уклониста, чтобы его поймать

На Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) в Дубовцах Черновицкой области пробил колеса автомобиля уклониста, чтобы его поймать. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого областного ТЦК в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сотрудники остановили машину мужчины, чтобы проверить его документы. Оказалось, что за рулем автомобиля был подлежащий мобилизации уклонист, объявленный в розыск.

«Один из военнослужащих ТЦК, пытаясь не допустить повторного побега, применил меры предосторожности, а именно пробил колеса транспортного средства гражданина», — утверждается в публикации.

В результате мужчина был отправлен к месту военной службы после прохождения врачебной комиссии.

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