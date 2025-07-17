Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 17 июля 2025Бывший СССР

Украинский военком повредил автомобиль уклонисту ради его поимки

На Украине сотрудник ТЦК пробил колеса автомобиля уклониста, чтобы его поймать
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) в Дубовцах Черновицкой области пробил колеса автомобиля уклониста, чтобы его поймать. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого областного ТЦК в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сотрудники остановили машину мужчины, чтобы проверить его документы. Оказалось, что за рулем автомобиля был подлежащий мобилизации уклонист, объявленный в розыск.

«Один из военнослужащих ТЦК, пытаясь не допустить повторного побега, применил меры предосторожности, а именно пробил колеса транспортного средства гражданина», — утверждается в публикации.

В результате мужчина был отправлен к месту военной службы после прохождения врачебной комиссии.

Ранее украинские военкомы задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа Гончаренко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

    В России заявили о начале исполнения данного Путиным Украине обещания

    В Кремле назвали ответ Путина на заявления Трампа

    Раскрыты напугавшие второго пилота действия капитана упавшего самолета в Индии

    Российские военные заняли новый населенный пункт в Запорожской области

    Спасающиеся от паводка коровы из российского села забрались на холм и попали на видео

    Азиатский союзник США впервые за два года купил российскую нефть

    Звезда «Аншлага» пожаловалась в полицию на мошенников

    Жена Канье Уэста показала полуобнаженную грудь в откровенной позе

    Людям запретили есть питонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости