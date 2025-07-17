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17:24, 17 июля 2025Силовые структуры

В деле о кровавой резне в российской больнице поставлена точка

В Тюмени суд заочно приговорил двух азербайджанцев за убийство пациента ОКБ № 2
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Тюменский областной суд вынес заочный приговор двум гражданам Азербайджана, которые 11 лет назад совершили расправу над пациентом Областной клинической больницы (ОКБ) № 2. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

Насими Паше оглы Амирасланову назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Бахрузу Рагиму оглы Набиеву — 16 лет. Срок наказания будет исчисляться со дня передачи осужденных правоохранительным органам России. Иностранцы объявлены в федеральный розыск.

Вечером 29 мая 2014 года в кафе «Баку» в Тюмени произошел конфликт, во время которого один мужчина получил ножевое ранение. Его увезли в ОКБ № 2, но спасти не смогли. Позднее в эту же больницу привезли оппонента пострадавшего.

Амирасланов и Набиев решили, что доставленный пациент виновен в смерти их товарища. Они сбросили его с медицинской тележки-каталки на пол, стали пинать, а потом ударили скамьей. Потом вытащили пострадавшего на улицу и ударили его ножом в область шеи и груди. Потерпевшего в медучреждении спасти не смогли.

Ранее банда россиян беспричинно устроила кровавую расправу над прохожими в Екатеринбурге.

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