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16:55, 17 июля 2025Силовые структуры

В деле задержанного российского актера из «Морских дьяволов» появились новые эпизоды

В Москве актер из «Морских дьяволов» Архипов сознался в других угонах
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: сериал «Морские дьяволы»

В Москве актер из «Морских дьяволов» Архипов сознался и других эпизодах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, на счету актера как минимум два автомобиля. В марте этого года он угнал Genesis GV80 стоимостью шесть миллионов рублей у жительницы Внуково. Машину быстро обнаружили благодаря хорошей охранной системе и Архипова задержали. На допросе стало известно, что это не первый случай.

Также в феврале со стоянки у дома по улице Окская пропал Hyundai Palisade. Следователи установили, что он причастен и к этому эпизоду. Актер перегнал его в поселок Семивраги в Домодедовском округе.

Сейчас его проверяют на причастность к другим угонам.

Ранее сообщалось, что актера из «Морских дьяволов» задержали за преступление в отношении воспитательницы.

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