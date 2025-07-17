В деле задержанного российского актера из «Морских дьяволов» появились новые эпизоды

В Москве актер из «Морских дьяволов» Архипов сознался в других угонах

В Москве актер из «Морских дьяволов» Архипов сознался и других эпизодах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, на счету актера как минимум два автомобиля. В марте этого года он угнал Genesis GV80 стоимостью шесть миллионов рублей у жительницы Внуково. Машину быстро обнаружили благодаря хорошей охранной системе и Архипова задержали. На допросе стало известно, что это не первый случай.

Также в феврале со стоянки у дома по улице Окская пропал Hyundai Palisade. Следователи установили, что он причастен и к этому эпизоду. Актер перегнал его в поселок Семивраги в Домодедовском округе.

Сейчас его проверяют на причастность к другим угонам.

Ранее сообщалось, что актера из «Морских дьяволов» задержали за преступление в отношении воспитательницы.