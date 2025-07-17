Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:32, 17 июля 2025Бывший СССР

В Днепропетровске раздалась серия взрывов

В Днепропетровске и пригороде после воздушной тревоги раздалась серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Серия взрывов раздалась в Днепропетровске и его пригороде. Об этом в четверг, 17 июля, пишет украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Днепропетровске и Самари слышны звуки взрыва», — утверждается в сообщении.

Позже «Общественное» написало о повторных взрывах, которые прогремели в Днепропетровске.

Ранее стало известно, что Российская армия активизировала наступление на нескольких участках фронта вблизи границы Днепропетровской области.

До этого российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Воскресенка на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины высказался о продолжении контактов с Россией

    Названы выбиваемые Киевом ракеты «для ударов по Москве»

    Назвавшего соперника «русской свиньей» азербайджанского спортсмена лишили гражданства РФ

    В Днепропетровске раздалась серия взрывов

    Мигрант до смерти забил друга арматурой в российском регионе

    Над российским городом уничтожили несколько беспилотников

    Исследователь паранормальных явлений скончался во время турне с одержимой демонами куклой

    «Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?

    На Украине сняли ролик про воюющего на стороне ВСУ Христа

    На Украине заявили о раздражении Трампа из-за Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости