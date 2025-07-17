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18:25, 17 июля 2025Экономика

В Евросоюзе определили страну с самой высокой инфляцией

Евростат: В Румынии уровень инфляции оказался самым высоким в ЕС
Кирилл Луцюк

Фото: Mihai Barbu / Reuters

Если сравнивать с маем 2025 года, то в июне инфляция выросла в 22 странах Европейского союза, а уменьшилась только в пяти. Соответствующая информация размещена на сайте Евростата.

Самые низкие показатели зарегистрировали на Кипре (0,5 процента), во Франции (0,9 процента) и в Ирландии (1,6 процента). Самые высокие — в Румынии (5,8 процента), Эстонии (5,2 процента), Венгрии и Словакии (по 4,6 процента).

В целом же годовой уровень инфляции в еврозоне в июне 2025 года составил два процента. В мае он достигал 1,9 процента, а годом ранее — 2,5 процента. Годовой уровень инфляции в Европейском союзе в июне 2025 года составил 2,3 процента по сравнению с 2,2 процента в мае.

В марте 2025 года самый высокий годовой уровень инфляции отмечали в Румынии, а следом за ней в этом списке шли Венгрия и Польша. Самые низкие значения тогда продемонстрировали Франция, Дания и Люксембург.

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